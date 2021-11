Stiri pe aceeasi tema

- Parinții din județ au primit deja chestionare referitoare la testele de saliva antiCovid. Conducerile școlilor au dorit sa afle ce varianta prefera parinții: sa fie testați elevii la școala, sau acasa? In unele gradinițe din oraș s-a transmis, in schimb, parinților rugamintea de a-i testa pe copii acasa.…

- Multe țari europene le impun elevilor care merg la școala sa faca teste pentru detectarea infectarii cu coronavirus. De regula, aceasta testare e facuta de parinți, acasa, ori de cadrele medicale din școli.

- Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva va fi facuta in prima și in a patra zi a saptamanii, adica lunea și joia, atat in școli, cat și in gradinițe. Va fi facuta in sala de clasa/grupa de catre cadrul medical sau alte persoane desemnate de unitatea de invațamant, la inceputul orelor,…

- Incepand de vineri, 15 octombrie, persoanele nevaccinate vor trebui sa plateasca pentru a se testa pentru coronavirus, cu excepția celor care au o condiție medicala care i-a impiedicat sa se se vaccineze. Decizia va impune o povara suplimentara pentru persoanele nevaccinate, dupa ce prin lege autoritațile…

- Peste 100 de farmacii din țara au primit teste antigen rapide gratuite pentru COVID-19 de la Ministerul Sanatații. Dintre acestea, 13 se afla in Cluj. Dar, cu toate ca testele sunt gratuite, unele farmacii percep taxa de testare pe motiv ca statul nu deconteaza timpul farmacistului, echipamentul și…

- Noi decizii pentru localitațile in care incidența cazurilor de COVID-19 depașește 6 la mie. CNSU a adoptat o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, accesul la activitați se face doar la 50% capacitate și doar pentru cei care sunt vaccinați sau au avut COVID, magazinele…

- Trenul strabate 20.000 de kilometri și va trece prin 26 de tari. El va face 850 kilometri in Romania, in 20 de ore. Viteza medie, in Romania, va fi de 42 kilometri la ora.Trenul a ajuns la Giurgiu la 9.55 unde a staționat 27 de minute, dupa care la București, via Videle, sosirea la Gara de Nord fiind…