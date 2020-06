Stiri pe aceeasi tema

- Alte 125 noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Romania in ultimele 24 de ore, au anunțat luni atoritațile, insa din doar 2.915 teste prelucrate. In total, pana luni, in Romania au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut puternic de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus.„Daca as fi fost primar, as…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, anunta un plan de testare a imunizarii populatiei la Covid-19. Testarea se va face dupa depasirea maximului epidemiei si se va aplica pe un esantion de 30.000 de romani, estimeaza Horatiu Moldovan. “Vom testa populatia, sa…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19, 175.374 de teste au fost prelucrate in Romania, iar in ultimele ore au fost facute aproape 8.400 de teste care indica infecția cu noul coronavirus, transmite, joi, Grupul de...

- Traian Basescu a declarat, miercuri seara, la TVR 1, citat de News.ro, ca in Romania se fac putine teste si ca din acest motiv nu stim exact nivelul de raspandire al bolii Covid-19. “Testarea atat de putina este o crima organizata. Da, e o acuza grava, dar o sustin. Numarul mic de teste face ca noi…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a anunțat ca se va trece la o ampla testare, cu teste rapide sanguine, pe eșantioane reprezentative statistic și epidemiologic. Acesta a declarat, la B1 TV, ca aceasta etapa ar putea incepe mai devreme de toamna, precizand insa ca presupune…

- Ludovic Orban a spus, la Digi24, ca teoria cu testarea masiva este "falsa, mincinoasa", fiind luati in considerare alti parametri."Este o teorie falsa, mincinoasa. Pentru ca sunt alti parametri dupa care se evalueaza numarul de persoane diagnosticate. In ceea ce priveste capacitatea de…

- Premierul Ludovic Orban il taxeaza dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seara ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID-19, echipe de medici urmand sa mearga "din usa in usa"."Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as…