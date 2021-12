Testarea elevilor, mutată temporar în alte zile ale săptămânii Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica seara ca o noua tranșa de teste pentru elevi a fost distribuita catre unitațile de invațamant. „Testarea nu a fost suspendata”, anunța instituția, dar din cauza intarzierii aceasta va avea loc in alte zile ale saptamanii, doar temporar, informeaza Digi24 . „Avand in vedere interesul public justificat privind testarea elevilor cu teste rapide de saliva, pentru corecta informare a publicului facem urmatoarele precizari: Testarea elevilor nu a fost suspendata și nu a fost luata in discuție aceasta posibilitate. Avand in vedere ca cea mai recenta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

