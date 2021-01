Testarea COVID în școli, după redeschiderea din 8 februarie Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La persoanele simptomatice, senzitivitatea scade mult.Testarea se va face doar […] The post Testarea COVID in școli, dupa redeschiderea din 8 februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

