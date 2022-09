Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a aprobat un ordin privind unele masuri ce se aplica de unitațile sanitare, in situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, potrivit caruia testele COVID pentru pacienții care se interneaza sunt gratuite, a anunțat, vineri, ministerul intr-un…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca pacientii nu trebuie sa plateasca testul pentru depistarea COVID-19 la internarea intr-o unitate sanitara. Costurile activitatii de screening sunt suportate de unitatea sanitara publica, din venituri proprii, informeaza News.ro. ”Prof. univ. dr. Alexandru Rafila,…

- Ministerul Sanatatii anunta ca pacientii nu trebuie sa plateasca testul pentru depistarea COVID-19 la internarea intr-o unitate sanitara. Costurile activitatii de screening sunt suportate de unitatea sanitara publica din venituri proprii. Managerii de spitale care condiționeaza internarea de prezentarea…

- Ministerul Sanatatii a informat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 23 de decese in randul pacientilor cu COVID, printre care si un bebelus in varsta de 2 luni. Potrivit autoritaților, sugarul avea 2 luni si a fost nascut prematur in judetul Alba. Peste 2.300 de persoane cu COVID, internate…

- Un numar de 2.599 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat, luni, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol. Potrivit acesteia, 462 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…

- Ministerul Sanatații reia de marți, 12 iulie, raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19, dupa dublarea numarului de cazuri. In a doua jumatate a lunii august sunt așteptate și 10.000 de imbolnaviri pe zi in Romania. Astfel, luni, 11 iulie, va fi transmisa ultima raportare saptamanala COVID-19 și va…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile impotriva Covid-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe in a doua jumatate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generatie urmatoare care protejeaza impotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters. Lucrarile lor…