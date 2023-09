Stiri pe aceeasi tema

- Mult timp „rezervat” fetelor, vaccinul impotriva virusului papiloma uman (HPV) ii privește acum și pe baieți. Extinderea, in Franta, si la baieti, este necesara atat pentru a-i proteja impotriva anumitor tipuri de cancer, cat și, in cele din urma, pentru

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns vineri, in deschiderea ședinței de guvern, la demersurile AUR impotriva unei așa-zise vaccinari obligatorii. Marcel Ciolacu a ținut sa precizeze ca vaccinarea nu va fi niciodata obligatorie in Romania.„Este de o ipocrizie cinica dezgustatoare sa minți și sa sperii…

- Asociația „Medici pentru Consimțamant Informat” a adresat ministrului Sanatații o scrisoare deschisa, referitoare la proiectele de HG prin care se incearca vaccinarea forțata a populației. Ministerul Sanatații vrea sa introduca vaccinarea obligatorie, mai ales a copiilor, prin intermediul Ministerului…

- Ministerul Sanatatii (MS) informeaza ca proiectul de hotarare de guvern privind strategia nationala de vaccinare in Romania pana in 2030, care a fost pus in dezbatere publica zilele trecute, nu impune vaccinarea obligatorie, inclusiv in scoli, potrivit Agerpres. “Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea…

- Administrarea vaccinului impotriva infecției cu HPV reduce riscul de cancer de col uterin și alte tipuri de cancer legate de HPV. Vaccinul protejeaza impotriva infecției cu HPV care cauzeaza majoritatea cazurilor de cancer de col uterin.

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa finalizeze pana saptamana viitoare normele de aplicare la Planul National de Combatere si Control al Cancerului.

- Vaccinarea copiilor da semne de redresare dupa incetinirea cauzata de COVID-19Potrivit noilor date furnizate de OMS și UNICEF, serviciile de vaccinare dau semne incurajatoare de redresare in unele țari, dar acoperirea vaccinala nu a revenit inca la nivelul de dinaintea pandemiei, mai ales in țarile…

- Potrivit medicilor specialiști, cancerul de col uterin este frecvent asimptomatic sau simptomele pot sa apara cand boala se afla intr-un stadiu mult prea avansat. Acest tip de cancer este invizibil pentru pacient, dar el poate fi depistat prin teste și, prin urmare, poate fi tratat de medici. Exista…