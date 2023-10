Testarea antidrog într-un centru specializat, nu în școli. Rolul părinților Ministrul Sanatații spune ca „in primul rand” parintele iși poate da seama daca fiul sau este consumator de droguri, iar testarea antidrog trebuie efectuata intr-un centru specializat și nu in masa. Un tanar care consuma droguri este depistat „in primul rand” de parinte, deoarece „el poate sa observe modificarile de comportament”. „Poate ca reticenta unora dintre parinti sa isi duca copilul la testare, la tratament medical este legata de lipsa unui sistem agregat si suficient de extins la nivel national”, subliniaza ministrul Alexandru Rafila. Privitor la testarea antidrog, ministrul Rafila a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

