Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Educatiei, Sorin Ion, a declarat ca elevii nu vor fi testati in masa in scoli pentru consumul de droguri, ci o comisie va fi cea care va decide daca un elev va fi testat sau nu, insa cu acordul parintilor acestuia sau cu acordul lui, daca este major. Oficialul din MEN…

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și-a exprimat ingrijorarea fața de fenomenul consumului de droguri in randul adolescenților. In calitate de președinte al Comisiei pentru Aparare, aceasta susține propunerea de introducere a testarii antidrog in școli, cu acordul parinților. Ministrul de Interne, Catalin…

- Parinții și elevii nu sunt cu totul impotriva testarilor in școli pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, așa cum a propus ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Experții in prevenirea și tratamentul dependențelor susțin insa ca aceasta nu este o soluție care va rezolva problema.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi despre propunerea Prefectului Capitalei privind testarea in scoala cu aparat antidrog si prezentarea unei adeverinte medicale la inceputul anului scolar, ca in opinia sa, ceea ce trebuie sa facem este sa crestem capacitatea de testare pentru droguri,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pledeaza pentru creșterea capacitații de testare pentru droguri, atat la nivelul Ministerului Sanatații, cat și al MAI. El afirma ca programul „Educație pentru sanatate” va putea genera „comportamente de buna calitate, care sa evite consumul de droguri, alcool”.„Este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este un fapt foarte ingrijorator ca avem tot mai multe semnale ca sunt elevi care consuma substante interzise. Intrebat daca ar fi de acord cu introducerea de teste antidrog in scoli, seful statului a spus ca este o varianta sa se incerce introducerea…

- Președintele Klaus Iohannis nu exclude varianta introducerii testelor antidrog in școli, cu acordul parinților, pentru a preveni consumul de substanțe interzise in randul elevilor. El a catalogat drept „foarte ingrijoratoare” semnalele privind consumul de droguri in randul elevilor.

- Evoluția presupune faptul ca unii ii maninca pe alții, iar acest lucru este destul de natural. Un alt lucru este ca umanitatea este cea mai agresiva specie de pe Pamint și trebuie sa se autoregleze in acest sens pentru a nu minca tot ce a mai ramas. O astfel de opinie a exprimat directorul Asociației…