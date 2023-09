Stiri pe aceeasi tema

- Testarea antidrog in școli a elevilor: Care e poziția Ministrului Alexandru Rafila Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, dezvaluie poziția sa privind testarea antidrog a elevilor: ”Nu susținem testarea in masa” Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a exprimat marți opinia ca nu va sprijini testarea…

- „Nu dorim o testare in masa a tuturor elevilor pentru ca lucrul asta nu este eficient și nu rezolva in niciun fel problema consumului de droguri”, a declarat, miercuri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o intervenție la Digi24. El susține ca nu va fi stabilit un prag al necesarului de teste…

- Testarea antidrog a elevilor tre sa se faca cu acordul parinților, sa fie in special pentru elevii de liceu și sa se faca de specialiști, spune Iulian Cristache, președintele Federației parinților pentru Playtech.ro. Intre timp și ministerele Sanatații și Educației au transmis, marți, ca vor propune…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca nu va sprijini testarea antidrog in masa a elevilor, ci va sprijini testarea in scopul depistarii cazurilor de utilizare a substantelor psihoactive.

- Parinții și elevii nu sunt cu totul impotriva testarilor in școli pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, așa cum a propus ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Experții in prevenirea și tratamentul dependențelor susțin insa ca aceasta nu este o soluție care va rezolva problema.

- Un prim pas in lupta antidrog la nivel liceal e realizarea unui chestionar. Abia apoi, in funcție de informații, se vor putea lua decizii precum testarea elevilor in licee sau prezentarea unei adeverințe la inceput de an școlar de catre fiecare elev, din care sa reiasa ca a facut

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anunțat ca este analizata posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, cu acordul parinților. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni, dupa finalizarea anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai,…