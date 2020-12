Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 287.310 de pacienți au fost declarați vindecați pina azi, la nivel național.

- Rata de infectare cu noul coronavirus in judetul Sibiu a scazut usor, vineri, dupa o lunga perioada de crestere constanta. Rata anuntata pentru judet este 8,9 la mie, fata de 9,6 cu o zi inainte, iar pentru municipiu este de 13,43 potrivit news.ro. Potrivit datelor transmise, vineri, de catre…

- Joi, 19 noiembrie 2020, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 10.108 de noi cazuri de infectare cu virusul ucigaș, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, potrivit informațiilor actualizate, 167 de oameni au pierdut lupta cu COVID-19, in timp ce 1.131 de persoane se afla in stare grava,…

- Pana astazi, 18 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 261.387 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.269…

- Patru centre sociale din judetul Galati au fost plasate in carantina pentru 14 zile, dupa ce au fost depistate 30 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care 15 sunt la copii, informeaza, luni, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, trei dintre aceste centre sunt in subordinea Directiei de…

- Senatorul Calin Popescu-Tariceanu considera ca izolarea si carantinarea masiva au urmari in societate "mult mai dramatice" decat eventuala infectare a catorva dintre noi, pentru ca distruge economia si relatiile interumane. "Eu cred ca izolarea si carantinarea masiva au urmari in societate mult mai…

- Numarul persoanelor infectate in focarul de la Galda de Jos, continua sa creasca. Alte 14 persoane au fost testate pozitiv. Este vorba despre 13 beneficiari și un angajat de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu dizabilitati Galda de Jos. Numarul total al…

- Ziarul Unirea 9 milioane de oameni vor fi testați in doar 5 zile, pentru COVID-19, dupa ce au fost descoperite 12 cazuri noi de infectare, intr-un oraș din China 9 milioane de oameni vor fi testați in doar 5 zile, pentru COVID-19, dupa ce au fost descoperite 12 cazuri noi de infectare, intr-un oraș…