- Ministrul Sanatații anunța ca se pregatește o testare la nivel național pentru a evalua starea imunizarii populației. Totodata, se dorește sa se verifice astfel și modul cum a evoluat epidemia in Romania....

- Nelu Tataru, Ministrul Sanatații, a anunțat ca se pregatește o testare la nivel național, care are ca scop verificarea nivelului de imunizare a populației și a raspandirii COVID-19. Demersul va fi realizat in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații, incepand cu 1 iunie, spune Ministrul. ...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sfatuiește ca, de 1 mai, romanii sa stea acasa și sa respecte izolarea. Fiind bine știut ca la noi Ziua Muncii este sarbatorita prin celebrul „gratar la iarba verde”.Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631…

- Scolile ar putea ramane inchise si dupa 15 mai. "Am vorbit chiar sambata in Franța, care a redeschis parțial școlile, și au aparut deja cazuri de infectare și in randul copiilor, și in cel al cadrelor didactice. Primele semne dupa redeschidere nu sunt incurajatoare. Vom vedea. Toata Europa gandește…

- "Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese. Nu trebuie sa lasam garda jos, vaccinarea de rutina trebuie sa continue in aceasta perioada deoarece avem obligația sa prevenim imbolnavirile…

- In prezent, in Romania, se efectueaza zilnic 4.500 - 4.700 de testari Foto: Sorin Cealera. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca în prezent, în România, se efectueaza zilnic 4.500 - 4.700 de testari pentru COVID-19, capacitatea totala fiind de 6.000 de teste pe zi…

- In cadrul ședinței de Guvern, Nelu Tataru a precizat ca in acest moment se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral. Citește și:Ministrul Sanatatii, mesaj pentru romani de Paste: Recomand distantarea sociala si evitarea locurilor aglomerate "In acest moment, conform…

- Ministrul Sanatatii a explicat de ce in Romania nu se testeaza la o capacitate maxima. ”Avem o capacitate de testare de 4.890 de teste ale aparatului, dar testam in jur de 3.700 – 3.800 fiindca nu toate echipele au aceeasi pregatire”, a declarat ministrul Sanatatii. ”In toata tara exista 55 de puncte…