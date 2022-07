Testare gratuită pentru cancer colorectal. Lista medicilor din Argeș Se schimba medicii din programul de testare gratuita pentru cancerul colorectal. 17 doctori din Argeș vor incepe sa faca testare gratuita pentru cancerul colorectal și ii vor inlocui pe cei cu care a inceput proiectul anul trecut. 12 500 de argeșeni cu varste de la 50 de ani pana la 74 de ani pot beneficia […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie din județul Prahova care efectueaza testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiana in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2, iulie 2022. In județul Prahova, testele antigen din proba nazofaringiana in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2,…

- Directia de Sanatate Publica Constanta a publicat lista medicilor de familie, actualizata, care au contract cu CNAS pentru vaccinarea impotriva COVID 19 Lista cabinetelor medicilor de familie care vaccineaza impotriva COVID 19 poate fi accesata in sectiunea Document a materialului. Ministerul Sanatatii…

- Un test simplu si usor le poate salva viata celor amenintati de cancerul colorectal, cel mai frecvent la noi. Boala care a rapus aproape 7 mii de romani intr-un singur an are si semne care induc in eroare, precum durerea in sold sau anemia. Depistata la timp, se vindeca insa.

- Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, prin echipa de medici de specialitate, va derula o campanie gratuita de screening al cancerului colorectal. Anunțul a fost facut chiar de catre doctorii implicați in acest demers. „Pentru ca știm cat de importanta este sanatatea pentru dumneavoastra, noi, medicii AL…

- Un studiu clinic realizat pe un grup de 12 persoane a dat rezultate uimitoare: toți pacienții au scapat de cancer, datorita imunoterapiei. Adenocarcinomul este cel mai frecvent cancer de rect. In acest caz, in general, oncologii propun intervenția chirurgicala pentru extirparea zonei canceroase, urmata…

- Directia de Sanatate Publica Constanta anunta ca a fost publicata lista medicilor de familie care au contract cu CNAS pentru vaccinarea impotriva COVID 19 Potrivit DSP Constanta, cei care doresc sa isi faca doza 4 de vaccin impotriva Covid 19 se pot adresa centrelor de vaccinare si medicilor de familie."Nu…

- Aproape 300 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu doza a patra, in prima zi cand aceasta a fost disponibila, anunța Ro-Vaccinare. Autoritațile anunța și lista medicilor de familie care au contract cu CNAS pentru vaccinarea impotriva COVID-19. „Ieri (luni – n.r.), 292 de persoane au primit…

- Un numar de 292 de persoane s-au imunizat luni cu doza a patra de vaccin impotriva COVID-19, prima zi in care s-a administrat aceasta doza. „Cei care doresc sa isi faca doza 4 de vaccin impotriva COVID-19 se pot adresa centrelor de vaccinare si medicilor de familie. Nu trebuie sa fie neaparat medicul…