- Slovenia, o tara grav afectata de pandemia de Covid-19, a demarat azi o campanie masiva bazata pe teste gratuite si facultative, ce vizeaza testarea inainte de Craciun a unui sfert din populatia sa de doua milioane de locuitori, informeaza agerpres . Peste 100 de persoane se aflau azi la pranz in piata…

- Vaccinarea populatiei incepe in martie-aprilie Primele doze de vaccin anti-COVID – aproximativ 10.000 – vor ajunge in Romania in perioada dintre Craciun și Revelion, iar cu acestea va fi imunizat personalul din spitalele de boli infecțioase, a declarat ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru,…

- Ziarul Unirea Cadrele medicale se vor vaccina anti-Covid la locul de munca! Restul populației, in centre fixe sau mobile Alte categorii decat medicii se vor vaccina in centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicina de familie și centre drive-thru, potrivit anunțului facut de…

- Klaus Iohannis a anunțat luni ca strategia de vaccinare anti-Covid va fi aprobata in perioada imediat urmatoare, de CSAT. Președintele a reamintit ca din grupurile prioritate la vaccinare fac parte tot personalul din domeniul sanatații, cel din centre rezidențiale și medico-sociale și populația cu risc…

- Spania a inceput o campanie masiva de testare a populației, pentru depistarea persoanelor infectate cu Covid-19, anunța tvr . In ciuda restricțiilor, Andaluzia și Catalonia continua sa fie cele mai afectate regiuni din Spania. Sute de oameni sunt chemați zilnic in centre special amenajate in sali de…

- Tudor Ciuhodaru sustine ca testarea extinsa solutie folosita in Slovacia, ar trebui efectuata si in Romania. "Este singura opțiune sanatoasa de a trece peste aceasta pandemie, pe langa restul masurilor. Slovacia a reușit sa scada rata infectarilor cu 60%. Este cel puțin o soluție pe care s-o…

- Numarul de persoane infectate cu noul coronavirus creste de la o zi la alta, motiv pentru care specialistii in sanatate incearca sa gaseasca solutii pentru stoparea raspandirii virusului. Cercetatorii de la Universitatea din Sao Paolo au facut, recent, o descoperire uimitoare: telefoanele mobile pot…

- Telefonul mobil ne-ar putea ajuta in curand sa depistam daca suntem infectați cu SARS-COV 2, chiar daca suntem asimptomatici. Cercetatorii de la Univesitarea MIT au descoperit ca tusea celor infectați cu virusul este diferita de a oamenilor sanatoși, scrie digi24.ro.