Testamentul prințului Philip rămâne secret. Care este motivul pentru care nimeni nu poate citi documentul Testamentul prințului-consort Philip, duce de Edinburgh, va ramane secret timp de cel puțin 90 de ani pentru a proteja „demnitatea și reputația” Reginei Elisabeta a II-a, a hotarat o inalta instanța britanica, scrie BBC. O convenție a casei regale care dateaza de cel puțin un secol spune ca, dupa moartea unui membru al familiei, curțile trebuie sa ii sigileze testamentul. Spre deosebire de un testament al unei persoane obișnuite, cel al unui membru al casei regale nu va fi deschis inspecției publice. Conform deciziei, in 90 de ani va avea loc un proces privat in cadrul caruia se va lua decizia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testamentul printului Philip, care s-a stins din viata în aprilie anul acesta la vârsta de 99 de ani, va fi sigilat si va ramâne secret pentru cel putin 90 de ani în scopul pastrarii demnitatii reginei, a decis un judecator de la Înalta Curte din Londra, potrivit Reuters.…

- Romanul pe nume George D. a devenit viral pe internet dupa ce, timp de un an de zile, a postat zilnic imagini cu ce mananca intr-o inchisoare din Franța. Succesul in mediu virtual i-a fost adus si de melodiile cu dedicatie despre cat de grea e viața in pușcarie. In ultimul an, un roman care este condamnat…

- Comuna Margau, din județul Cluj, e prima care intra in scenariul roșu, in valul patru al pandemiei de coronavirus, dupa ce rata de infectare a ajuns la 5,58 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat scenariul roșu, informeaza Ziua de Cluj. Comitetul Județean…

- Comuna Margau, din județul Cluj, e prima care intra in scenariul roșu, in valul patru al pandemiei de coronavirus, dupa ce rata de infectare a ajuns la 5,58 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat scenariul roșu, informeaza Ziua de Cluj. Comitetul Județean…

- Un protestatar nemulțumit de functionarea sistemului judiciar s-a urcat, vineri, pe fatada cladirii ICCJ. Nu este inca clar ce revendica acesta. La fața locului s-au deplasat pentru negocieri ofițeri de poliție. Protestatarul s-a cațarat pana la nivelul mezanin al cladirii. La sediul ICCJ au fost chemate…

- Guvernul a aprobat un ajutor de stat de 390 milioane privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Suma este mult mai mica fața de cea acordata in 2020. Hotararea a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial al Romaniei: „suma alocata…

- El a reafirmat ca amendamentul depus la Senat de parlamentarii UDMR nu exclude desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Potrivit lui Csoma Botond, UDMR doreste ca lupta impotriva coruptiei sa continue, dar sa se desfasoare intr-un cadru legal, adaugand ca este "falsa" ideea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, sustine ca in favoarea motiunii de cenzura, care se va dezbate si vota marti in Parlament, nu va exista niciun vot in plus fata de cele ale parlamentarilor PSD si AUR. Orban considera ca si in cazul in care parlamentarii coalitiei de guvernare…