Testamentul printului Philip, care s-a stins din viata in aprilie anul acesta la varsta de 99 de ani, va fi sigilat si va ramane secret pentru cel putin 90 de ani in scopul pastrarii demnitatii reginei, a decis un judecator de la Inalta Curte din Londra, potrivit Reuters.



Philip, duce de Edinburgh, care a fost casatorit cu regina Elisabeta a II-a, in varsta de 95 de ani, timp de peste sapte decenii, a decedat la resedinta de la castelul Windsor, situat la vest de Londra, pe 9 aprilie.



Pentru a respecta o conventie care dateaza din 1910, Andrew McFarlane, presedintele sectiunii…