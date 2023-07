Stiri pe aceeasi tema

- Testamentul lui Silvio Berlusconi, fost premier și fost patron al celor de la AC Milan, a fost deschis in Italia. Cinci copii din doua casatorii: moștenirea lui Silvio Berlusconi va fi imparțita intre ei, o moștenire care ajunge la aproape 4 miliarde de euro, atat cat valoreaza companiile pe care acesta…

- Banca centrala a Italiei a anuntat marti ca a inghetat active in valoare de aproximativ doua miliarde de euro apartinand oligarhilor rusi, de la debutul invaziei in Ucraina in luna februarie a anului 2022, transmite Reuters, citata de Agerpres. The way Italy.. Italy froze the assets of Russian oligarchs…

- In jur de 300 de femei au protestat in fața Palatului de Justiție din Padova, din nordul Italiei, dupa ce un procuror a declarat ca certificatele de naștere a 33 de copii nascuți din cupluri de lesbiene sunt ilegale, relateaza CNN.

- S-au implinit noua zile, de cind a decedat unul dintre cei mai de seama politicieni din Italia. In viața social-politica a Italiei s-a incheiat o intreaga epoca. Este o mare pierdere pentru Italia. Italia regreta Silvio Berlusconi a fost unul dintre cei mai mari politicieni europeni și italieni, care…

- Mii de persoane, printre care presedintele Italiei, Sergio Mattarella si premierul Giorgia Meloni i-au adus, astazi, un ultim omagiu, lui Silvio Berlusconi, care a murit luni, la 86 de ani, de leucemie.

- Jandarmeria turca a confiscat o Biblie ebraica veche de 1.100 de ani. Forte ale jandarmeriei turce au confiscat o copie a Bibliei ebraice, despre care se banuieste ca ar avea o vechime de 1.100 de ani, in timpul unei operatiuni privind stoparea comertului ilicit cu artefacte istorice, relateaza Xinhua.…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna aprilie a acestui an, la minus 8.902 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).In aprilie 2023 s-a inregistrat nasterea a 10.708 copii, cu 1.629 mai putini decat in luna martie 2023. Numarul…

- Averea fostului premier al Italiei era estimata de Forbes la 6,9 miliarde de dolari (6,4 miliarde de euro), iar aceasta le ramine celor cinci copii ai sai, trei fiice (Marina, Barbara, Eleonora) și doi fii (Pier-Silvio și Luigi), scrie GSP.ro. Fostul premier (cu trei mandate), mogul de presa și afacerist…