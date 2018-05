Stiri pe aceeasi tema

- "Ani la rand dupa moartea lui Corneliu Coposu s-a vorbit despre faptul ca Seniorul nu a lasat natiunii romane un testament scris. Recent, am gasit testamentul intamplator, dupa doua decenii, in timp ce cautam documente scrise de Senior despre crestin-democratie pentru lansarea unui apel de renastere,…

- Fundatia "Corneliu Coposu" impreuna cu Asociatia "21 Decembrie 1989" anunta ca au gasit, dupa doua decenii, testamentul politic al celui care a fost numit de liderii politici straini si de presa internationala drept "cel mai moral si mai important politician roman dupa Revolutie”, potrivit unui comunicat.…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Bataia de joc la adresa foștilor deținuți politici, care și-au sacrificat tinerețea și viața pentru aceasta țara, continua. Noul șef al Secretariatului de stat, care gestioneaza problemele revoluționarilor și foștilor deținuți politici, vrea sa-l elimine pe Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumului Leon Levițchi—Archive (LLA). LLA 5. Calatoriile lui Lapsus. Roman. 1954. Ediție facsimil in trei…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Frans Timmermans a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti ca Romania este pe ultima suta de metri in privinta progreselor referitoare la independenta justitiei: „Este ca si...