Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Duser cu senile este prezenta in aceste zile la cea de-a saptea editie a Expozitiei Internationale dedicata Industriei Aeronautice, Apararii, Securitatii Nationale, Securitatii Cibernetice si Securitatii Private (BSDA). La expozitia BSDA, dedicata in ...

- Cei care detin un automobil Mercedes-Benz si folosesc un iPhone au motive de bucurie. Producatorul auto a anuntat o serie de accesorii pentru dispozitivele mobile marca Apple, printre care si carcase. Acestea sunt compatibile cu modelele iPhone 7/Plus, 8/Plus si X. Vor fi disponibile mai multe modele,…

- Olivia Steer starneste din nou controverse afirmand ca rujeola nu exista. Antivaccinista pretinde ca asa a decis Curtea Suprema din Germania. Revoltat, Raed Arafat reactioneaza si spune ca afirmatiile sunt „iresponsabile” iar „Curtea Suprema din Germania nu a zis niciodata ca virusul nu exista”.

- Presedintele ceh Milos Zeman, cunoscut ca prorus, a fost criticat puternic vineri dupa ce a afirmat ca tara sa a 'produs si testat' o substanta din grupul Noviciok, folosita la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia pe teritoriul Marii Britanii, la inceputul…

- O cantitate mica de agent neurotoxic ca cel folosit in otravirea fostului spion rus Seghei Skripal si a fiicei sale in Marea Britanie a fost produs, testat si distrus anul trecut in Cehia, arata un raport al agentiei militare de spionaj cehe, afirma presedintele ceh Milos Zeman, relateaza Associated…

- Un polițist de 34 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit, produs noaptea trecuta la Drochia. Alți patru angajați ai Serviciului Protecție și Paza de Stat (SPPS) au fost transportați la spital cu diverse leziuni corporale. Potrivit Poliției, tragedia…

- Deficitul bugetar din februarie, de 7,7 mld. lei, este cel mai mare inregistrat in luna februarie de la criza incoace. In luna februarie, veniturile bugetului general consolidat au crescut fata de februarie 2017 cu 25%, dar cheltuielile au avansat cu 50%, ceea ce a provocat un deficit bugetar…

- Audi, al treilea producator de automobile premium din lume,dupa Mercedes-Benz și BMW, a anunțat investiții de aproximativ 40 de miliarde de euro, in urmatorii cinci ani, pentru a-si extinde gama de modele si a accelera trecerea la vehiculele electrice.