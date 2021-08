Test util pentru HCDS în partida cu Partizan Belgrad HCDS a jucat miercuri un nou meci amical, al treilea și ultimul programat la Belgrad, in cantonamentul de pregatire care s-a incheiat. A fost un joc de verificare util disputat pe terenul vicecampioanei Serbiei, Partizan Belgrad, incheiat la limita: scor 24-25.„Am condus pana in minutul 57. Dar am jucat, in repriza a doua, fara Susanu și Nikolic, amandoi accidentați. Deci, practic am jucat fara pivoți. Am fost mai buni, dar cand joci la ei, cu arbitrii lor…. Au fost trei ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

