- Jucatorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Dennis Man, a declarat miercuri, la finalul partidei amicale cu Belarus castigate cu scorul de 5-3, ca in a doua repriza elevii lui Mirel Radoi s-au relaxat putin, dar a precizat ca per total a fost o partida buna. "Am facut o prima repriza…

- Bogdan Mitrea e surpriza lui Mirel Radoi pentru ultimele meciuri ale naționalei Romaniei din 2020, cu Belarus, Norvegia și Irlanda de Nord. 11 noiembrie: Romania – Belarus (amical) – 19:00, “Ilie Oana” Ploiești15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București18…

- Mirel Radoi a anuntat lista finala a fotbalistilor convocati pentru ultima actiune din acest an a echipei nationale. Romania va avea de disputat trei partide pe parcursul saptamanii 11-18 noiembrie. Primul joc va fi un amical cu Belarus, pe 11 octombrie, de la ora 19:00, la Ploiesti. Apoi urmeaza meciul…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, daca ar fi condus Ministerul Sanatatii in aceasta perioada, nu ar fi mers in teritoriu atat de mult cum o face Nelu Tataru pentru ca „nu e momentul pentru vizite de lucru”. „As fi facut ceva diferit si acum intram…

- Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, a incercat sa explice infrangerea cu Austria, a treia consecutiva in luna octombrie și așteapta revanșa cu Norvegia și Irlanda de Nord. Radoi a sugerat și ca ar putea pleca, daca Romania va continua seria rezultatelor negative. „A venit și a treia infrangere, dar…

- Realizatorul Radu Banciu a explicat, in cadrul emisiunii sale de la Look Sport, "Fotbal All Inclusive", de ce a plecat de la B1 TV, unde realiza emisiunea "Lumea lui Banciu". Acesta dezvaluie ca nu a avut acceptul B1 TV pentru a realiza o emisiune cotidiana la Look Sport, astfel ca a fost nevoit…

- Lumea devine mai putin toleranta fata de migranti, arata un sondaj publicat miercuri si citat de Reuters, in timp ce Europa se pregateste sa dezvaluie un nou plan privind acordarea de azil . Elvetienii sunt chemati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte…

- ROMANIA. Din cauza pandemiei de coronavirus, jucatorii naționalei au fost nevoiți sa stea complet izolați in cantonamentul de la Mogoșoaia. Și fiindca nu a mai putut sa-i scoata in oraș pentru o cina speciala, Mirel Radoi a hotarat sa le faca o surpriza elevilor sai. Romania va debuta sub comanda lui…