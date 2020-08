Test rapid de coronavirus, cu produse din bucătărie Pierderea mirosului care poate insoți coronavirusul este unic și diferit de cel experimentat de cineva cu raceala sau gripa severa, spun cercetatorii europeni care au studiat experiențele pacienților. Cand pacienții cu Covid-19 au pierderi de miros, aceasta tinde sa fie brusca și severa. Și, de obicei, nu au nasul infundat sau le curge – majoritatea... Read More Post-ul Test rapid de coronavirus, cu produse din bucatarie apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

