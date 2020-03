Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica revine asupra unei informari anterioare legate de un caz pozitiv pentru coronavirus, precizand ca, in cazul 92, nu este vorba despre o femeie din Mureș, ci despre o angajata a Ministerului Sanatații.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, femeia este nimeni alta…

- Femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 și a fost confirmata pozitiv in data de 13 martie 2020, este un angajat al Ministerului Sanatații, și nu o persoana din județul Mureș.Aceasta eroare din comunicarea inițiala a fost posibila…

- Este haos total in Ministerul Sanatații, dupa ce o angajata a fost depistata cu coronavirus și a intrat in contact și cu ministrul Victor Costache.Cazul 92, mai exact femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 și a fost…

- Ministrii Guvernului Orban s-au autoizolat dupa ce s-a aflat ca senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv pentru coronavirus, a participat la sedinta conducerii PNL de luni.Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV.De asemenea,…

- Virusul ucigaș lovește din nou Romania. A fost confirmat un nou caz de coronavirus. Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Mureș . Cel de-al 15-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat duminica in Romania, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, fara a oferi și alte detalii.…

- (UPDATE) ora 17:20 – Un nou caz pozitiv de infectare cu COVID-19 (coronavirus) a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. ‘A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din…

- Un nou caz pozitiv de coronavirus a fost confirmat miercuri la o persoana de 71 de ani din Suceava, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Acesta este al saselea caz de COVID-19 confirmat in Romania, scrie agerpres.ro.

- Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienți mai sunt purtatori ai virusului, anunța, intr-un comunicat de presa, Grupul de Comunicare Strategica.