- In imaginea de mai sus exista o mașinuța diferita, una care nu se potrivește cu celelalte. Misiunea ta este sa o descoperi in maxim 5 secunde. Cei care reușesc au un IQ foarte ridicat, spun specialiștii. Gasește mașina diferita din imagine Aceste teste de inteligența sau puzzle-uri cu imagini reprezinta…

- Aceasta iluzie optica iți testeaza atenția la detalii, dar ar putea sa te puna in incurcatura. Cel mai important lucru este rapiditatea cu care rezolvi acest test. Reușești sa gasești al doilea cal din imagine in doar 5 secunde. Vezi unde se ascunde. Descopera al doilea cal din imagine Iluziile optice…

- Pregatește-te pentru un nou test de iluzie optica. Acesta iți va testa capacitatea de observație și trebuie sa dovedești ca ai o vedere impecabila. Ce trebuie sa faci? Sa descoperi in doar șase secunde cainele din imagine. Poți gasi cainele in șase secunde? In mediul online apar noi provocari, reușind…

- Dupa un weekend incarcat și canicular, dimineața asta e cam complicata, și ai nevoie de un imbold. Așa ca, ne-am gandit ca ai nevoie de un Test vizual doar pentru adevaratele genii ca sa te reinvigorezi. Tot ce va trebui sa faci, este sa gasești 3 diferențe intre cei doi frați in doar 15 secunde. Bafta!…

- Știm ca este weekend, și s-ar putea sa fie prea de dimineața, dar ne-am gandit sa-ți propunem acest test IQ pentru minți sclipitoare, pe care-l poți rezolva la o cafea. Tot ce ai de facut, in doar 6 secunde, este sa descoperi unde se afla o umbrela care este ascunsa printr-o mare de struți. Bafta! […]…

- Nu de puține ori apar pe internet anumite provocari, precum este și aceasta. De data asta, insa, va trebui sa ai ochi de șoim pentru a vedea cuvantul corect in marea de litere in mai puțin de 7 secunde. Bafta! Te provocam la un nou test vizual! Știm ca iți plac genul acesta de teste speciale, așa […]…

- Iluziile optice sunt un mod interesant și diferit de a ne menține creierul „in forma”. Rezolvarea acestora este benefica pentru sanatatea minții, spun specialiștii. Astazi avem un astfel de test pentru pasionații auto. Trebuie sa gasiți mașina galbena din imagine. Iluzie optica: gasește mașina galbena…

- Iluziile optice sunt o modalitate buna de a-ți testa inteligența și chiar vederea. Așadar, daca vrei sa testezi aceasta teorie, avem acest test IQ pentru genii, in care va trebui sa descoperi unde se afla crabii, intr-un timp limita. Bafta! Rezolva acest test IQ pentru genii Iți poți incepe dinimeața…