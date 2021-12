Varianta Omicron a fost depistata și in Romania, astfel ca situația pandemica in care ne aflam incepe sa fie din ce in ce mai ingrijoratoare. Alarmate, autoritațile nu au stat pe ganduri, iar dupa o ședința de peste patru ore, au decis sa aplice noi restricții. Prin urmare, cele mai importante modificari sunt: introducerea obligativitații prezentarii unui test negativ PCR efectuat cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in Romania și carantina obligatorie pentru sunt nevaccinați. Iata ce alte restricții au mai fost impuse!