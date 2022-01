Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta cerinta se aplica tuturor calatorilor cu varsta de 5 ani si peste care sosesc in Grecia incepand de luni de la ora 06:00 (04:00 GMT), indiferent daca au fost sau nu vaccinati.Testul PCR negativ nu trebuie sa fie mai vechi de 72 de ore, iar testul rapid nu trebuie sa fie mai vechi de 24 de ore…

- Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole sau concerte in spatii inchise sau deschise sunt permise cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-22,00 si cu purtarea mastii de protectie in județele/localitațile…

- Guvernul Greciei a anunțat, joi, implementarea de noi masuri anti-pandemice de forma unor restricții pentru nevaccinați. Printre acestea se numara și interdicția de a intra în spații închise, cu excepția restaurantelor și localurilor în care se ia masa. Restricțiile vor intra în…