Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Saptamana viitoare va fi adoptat un set de masuri pentru a reduce riscul de raspandire a noii variante a coronavirusului SARS-CoV2, Omicron, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Este vorba testarea COVID a celor care intra in țara, dar trebuie stabilite caror categorii de persoane și caror…

- Test PCR la intrarea in țara – iata cea mai controversata propunere din ultima vreme a autoritaților și care a incins spiritele in ședința de Guvern de vineri. Toate persoanele care intra in Romania, obligate sa dețina un test PCR negativ! Este o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica…

- Toate persoanele care intra in Romania, obligate sa dețina un test PCR negativ! Este o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica trimisa Departamentului pentru Situații de Urgența și care a fost propusa, mai departe, de Raed Arafat, in ședința de Guvern de vineri. Moment in care aproape…

- Ședința de Guvern de astazi, 3 decembrie, a avut parte de momente tensionate. Au fost contre intre secretarul de stat Raed Arafat, pe de o parte, și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și ministrul Transpoturilor, Sorin Grindeanu, de cealalta parte. Arafat a propus ca din 5 decembrie toate persoanele…

- Test PCR obligatoriu la intrarea in Romania, inclusiv pentru vaccinați. Propunerea șefului DSU pentru prevenirea raspandirii OMICRON Test PCR obligatoriu la intrarea in Romania, inclusiv pentru vaccinați. Propunerea șefului DSU pentru prevenirea raspandirii OMICRON Șeful DSU, Raed Arafat, a propus,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR. Masura ar fi fost menita sa previna raspandirea variantei Omicron pe teritoriul Romaniei, au…

- Conform surselor citate, șeful DSU Raed Arafat a propus ca din 5 decembrie toate persoanele care intra in țara sa prezinte un test negativ RT PCR, pe fondul ingrijorarilor cu privire la noua varianta de coronavirus.Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, dar și cel al Transporturilor, Sorin Grindeanu,…