TEST. Nu poți să slăbești? De ce oare? TEST. Nu poți sa slabești? De ce oare? Raspunde la intrebari și afla ce anume din comportamentul tau compromite rezultatele dietei pe care o ții… 1. Ai ascuns in dulap pantalonii care nu te mai incap și nu te-ai mai cantarit de saptamani intregi? a. Da. 1p b. Nu. 0p 2. Cand mergi la cumparaturi, refuzi sa-ți faci o lista pentru alimente și colinzi magazinele fara sa știi exact ce cauți? a. Da. 1p b. Nu. 0p 3. Dupa cateva zile de regim, constați ca n-ai slabit aproape deloc. Renunți la dieta? a. Da. 1p b. Nu. 0p 4. Dupa o plimbare mai lunga sau o repriza de dat cu aspiratorul, te simți obosita… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testele la unele produse exclud bacteria Listeria dar e alerta preventiva Foto. Arhiva Rezultatele examinarilor de laborator au infirmat prezenta bacteriei Listeria în probele luate de la cinci dintre produsele congelate retrase de la vânzare în urma alertei europene, a anuntat…

- Procurorul "Zdreanta" n-are aparare si, la cate acuzatii i se aduc in cele 14 dosare penale, e posibil nici sa nu mai fie cazul de asa ceva. Totusi, daca nu-si gaseste in timp util un aparator, avem noi o sugestie: Bai, Zdreanta! Ia, ma, un avocat din lista aia pe care le-o fluturai pe sub nas alora…

- Rezultatele finale, dupE contestatii, la Evaluarea NationalE 2018 vor fi afixate pe 23 iunie. Primele note la Evaluarea NationalE 2018 s-au afixat pe 19 iunie, iar in aceeaxi zi, elevii nemultumiti de note au putut depune contestatii. Rezultatele finale, dupE contestatii, la Evaluarea NationalE 2018…

- In cea de-a patra zi a CM din Rusia au loc trei meciuri din grupele E și F. Intra in competiție doua camioane mondiale - Germania și Brazilia.Simbata s-au inregistrat urmatoarele rezultate: GRUPA C Franta - Australia 2-1 Peru - Danemarca 0-1 Clasament: 1. Franta 3 puncte, 2. Danemarca 3 puncte, 3.…

- Absolvenții de clasa VIII-a intra, de astazi, in febra examenelor. Astazi, ei vor susține proba scrisa la limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Naționala. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale (MEN), pe 13 iunie se va sustine proba scrisa la matematica.…

- ACS Poli Timișoara e aproape retrogradata dupa infrangerea cu Dinamo, scor 1-3. Gabriel Canu (37 de ani), capitanul banațenilor, și-a anunțat retragerea. "In proporție de 80% suntem retrogradați. E greu de crezut ca Voluntari va pierde cu Juventus. Nici nu știm daca sa mai speram sau nu. Șansele sunt…

- Primavara vine cu o mulțime de verdețuri proaspete care aduc beneficii pentru sanatate și ne ajuta sa slabim. Ce verdețuri de primavara este bine sa incluzi in meniu?Ștevia, leurda, ceapa verde, usturoiul verde, salata verde și urzicile sunt cateva dintre verdețurile de