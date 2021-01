Test negativ pentru Covid-19 obligatoriu pentru a asista la meciurile de la CM a Cluburilor din Qatar

Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a inaugurat, vineri, un nou stadion pentru Cupa Mondiala din 2022, iar la eveniment au participat 20.000 de persoane, toate testate in prealabil negativ pentru coronavirus. Inaugurarea stadionului Al-Rayyan, la 24 kilometri la vest de Doha, marcheaza una dintre cele mai importante…

- Suporterii echipelor din Premier League, care revin pe stadioane in acest weekend, in numar limitat, trebuie sa respecte reguli stricte, relateaza The Guardian. Fanii trebuie sa poarte masti tot timpul, sa nu cante prea mult si sa nu se imbratiseze. Lor li se va lua temperatura la intrarea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca strategia de vaccinare este finalizata. Autoritațile așteapta aprobarea vaccinului de catre autoritațile competente și distribuirea acestuia pentru a putea incepe imunizarea.

- MAI prezinta bilantul in urma misiunilor derulate in perioada 06 14 noiembrie 2020, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara.Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 107 persoane…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 211 persoane…

- Situația privind infecția cu COVID-19 pe teritoriul municipiului ramine in continuare alarmanta, fiind menținut gradul de alerta in sanatate Cod roșu. Astfel, potrivit datelor Ministerului Sanatații, pina acum in capitala au fost inregistrate 31.080 de cazuri de COVID-19, transmite jurnal.md. Primaria…

- ​Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a învins duminica, în deplasare, formatia germana SG BBM Bietigheim, scor 32-22 (14-10), si devine liderul grupei A. Capitanul Cristina Neagu nu a evoluat, în urma unei accidentari la antrenamente, potrivit News.ro.Principalele marcatoare…