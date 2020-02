Stiri pe aceeasi tema

- Test negativ pentru coronavirus in cazul tanarului de la Gorj, primul roman din țara infectat, informeaza Hotnews. Testul va fi repetat luni. Barbatul era asimptomatic, iar starea sa de sanatate a fost in permanența buna. El este internat la spitalul Matei Balș, din capitala. Romania are trei cazuri…

- "Tanarul este foarte putin simptomatic, are o usoara faringita, pentru a fi mai clar, are o usoara roseata in gat. Pentru asta, evident, ramane in izolare la \"Matei Bals\" timp de 14 zile si i se va acorda tratament simptomatic impotriva durerii, antiinflamator", a afirmat Costache la B1 TV.Costache…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus are 20 de ani și locuiește cu bunicii in comuna Prigoria, județul Gorj. Tanarul lucreaza la un restaurant The post Primul roman infectat cu coronavirus are 20 de ani, dar starea lui nu este grava appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie din Japonia care s-a aflat pe vasul de croaziera Diamond Princess a aflat, la intoarcerea acasa, ca este infectata cu coronavirus, desi un test initial a iesit negativ, potrivit guvernului local.

- Ministerul Sanatații a facut public rezultatul analizelor, in cazul asistentului roman intors din Germania, care era suspectat ca ar fi infectat cu coronavirus. Rezultatul analizelor este negativ....

- Analizele pentru asistentul medical din Resita care a lucrat in Germania si care este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara au fost facute publice. Tanarul a devenit suspect de coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu patru pacienti infectati cu virusul din China. Tanarul de 25 de…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.

- Suspiciune de infectare cu coronavirus in Romania! Suspiciune de coronavirus la Unitatea de Primiri Urgențe Bacau. Un barbat acuza simptome specifice virusului mortal, informeaza Antena3.Barbatul a spus ca abia s-a intors din China in urma cu opt zile. Deputat PNL, acuzat de 'razbunare…