Test negativ, dovada vaccinării sau trecerii prin Covid-19 pentru a călători cu mijloacele de transport în comun Germanii ar putea fi obligati in curand sa prezinte un test negativ, dovada vaccinarii sau trecerii prin Covid-19 pentru a calatori cu mijloacele de transport in comun, au anunțat autoritațile, potrivit Reuters. Germania a inregistrat in ultima saptamana un nou record al cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus, in conditiile in care cresterea activitatilor in spatii inchise a transformat inca o data Europa in „epicentrul pandemiei”. Asa-numitele reguli 3G, care prevad un test Covid-19 negativ sau dovada recuperarii sau vaccinarii ar trebui sa se aplice transportului public, precum si locurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

