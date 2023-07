Stiri pe aceeasi tema

- Un fotograf a realizat o poza in natura și, in scurt timp, aceasta s-a transformat intr-o iluzie optica virala. Tot ce ai de facut este sa te uiți atent la imagine și sa descoperi unde este afla leopardul, de fapt.

- Redacția SpyNews.ro va propune in aceasta prima parte a zilei un test de iluzie optica. Tot ce trebuie sa faci este sa identifici femeia insarcinata ascunsa in imaginea de mai jos, in doar 31 de secunde. Doar 2 din 10 persoane se pot incadra in timp pentru a dat un raspuns corect. Testeaza-ți abilitațile…

- Redacția SpyNews.ro iți propune și in aceasta seara un test de iluzie optica. Provocarea ta este sa vezi cel de-al doilea tigru ascuns in aceasta iluzie optica. Da un raspuns corect in doar 5 secunde și dovedește-ți ca ai o viziune clara, abilitați excepționale de observare și o atenție puternica la…

- In ultima perioada, iluziile optice au devenit extrem de populare pe rețelele de socializare și pe langa faptul ca sunt o modalitate excelenta de combatere a stresului, ele ne imbunatațesc și abilitațile de observare și ne stimuleaza creativitatea.

- Va prezentam in aceasta dupa-amiaza un test care va va arata daca sunteți un geniu sau nu. Aceasta poate fi considerata o iluzie optica pentru genii. Gasește cele 5 greșeli in 10 secunde, doar 3% dintre internauți reușesc. Iluzie optica pe care numai geniile o pot rezolva. Descopera cele 5 greșeli in…

- In aceasta seara, redacția SpyNews.ro va propune un test de inteligența! Tu poți sa-i identifici pe cei doi oaspeți ascunși in imaginea de mai jos? Daca la prima vedere aceasta fotografie poate parea simpla sunt, de fapt, doi invitați ascunși in cadru. Ii poți gasi? Aceasta iluzie optica este o modalitate…

- Ești pregatit?! Redacție SpyNews.ro iți propune astazi un test IQ iluzie optica. Puține persoane reușesca sa dea un raspuns corect in doar trei secunde. Daca reușești sa identifici numarul 67 din imagnea de mai jos inseamna ca ai ochi de vultur.