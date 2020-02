Lista miniștrilor propuși de Ludovic Orban pentru al doilea Executiv este aceeași cu a primului Cabinet.Anul trecut, cei 16 ministri ai primului Cabinet au fost audiati in doar doua zile, la sfarsitul lunii octombrie, fiecare ministru fiind luat la intrebari cel putin doua ore in comisiile parlamentare. Premierul Ludovic Orban a fost prezent la audierile fiecarui ministru in 29 si 30 octombrie 2019. Trei dintre acestia au primit avize negative din partea parlamentarilor: Florin Citu (Finante), Ion Stefan (Dezvoltare si Lucrari Publice), Violeta Alexandru (Munca). Totusi, Cabinetul Orban 1 a primit…