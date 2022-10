Test electoral trecut de Scholz

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social-Democrat, al cancelarului german Olaf Scholz, a castigat alegerile regionale desfasurate duminica in landul Saxonia Inferioara, potrivit estimarilor posturilor de televiziune, transmit AFP, Reuters si DPA.

- Social-democratii cancelarului Olaf Scholz dau duminica un test electoral, un scrutin regional in Saxonia Inferioara, intr-o Germanie ingrijorata de inflatie, comenteaza AFP, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sprijinit decizia ministrului economiei Robert Habeck (Verzii) de a mentine in stand-by doua din ultimele trei centrale nucleare ale Germaniei, in loc de a le oferi o prelungire generala a duratei de viata, asa cum cer unele voci din coalitia sa de guvernare, transmite…

- Peste 60% dintre cetatenii germani sunt nemultumiti de performantele cancelarului Olaf Scholz si ale Guvernului de la Berlin, conform unui sondaj citat de revista Focus. Peste 60% dintre cetateni (62%) sunt nemultumiti de politicile cancelarului Olaf Scholz, potrivit unui sondaj realizat de Institutul…

