​Test Drive Opel Corsa Elegance & Opel Corsa GS Line Opel Corsa – a șasea generație – este acum fabricata pe o platforma comuna cu Peugeot 208 și Citroen C3, fiind primul autoturism Opel lansat de la integrarea marcii germane in marea familie franțuzeasca PSA Peugeot Citroen. Odata cu acest eveniment, Corsa a capatat o caroserie mai sexy ca niciodata, masa e foarte redusa, iar agilitatea deosebita. Pe de alta parte, unele configurații pot fi terne la interior, iar motorul cu cel mai mare potențial de vanzare (1.2 Turbo 74 kW/100 CP) este un pic cam zgomotos. Am realizat un prim test drive cu Opel Corsa in Croația, in zona Split-Primosten, cu ocazia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

