Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia mai multor trenuri va fi suspendata, miercuri si joi, in urma avertizarilor meteorologice privind ninsori si vant puternic in sud-estul tarii, in timp ce alte garnituri vor avea opriri suplimentare, anunta CFR Calatori. Pe sectia Bucuresti - Constanta, se va circula cu locomotive Diesel,…

- SEAT Tarraco, cel mai mare SUV al producatorului spaniol, ofera clienților o noua motorizare pe benzina. Este vorba despre propulsorul de 2.0 litri TSI cu patru cilindri ce dezvolta 245 de cai putere și un cuplu de 370 Nm. Cel mai puternic Tarraco de pana acum dispune de transmisia automata DSG și tracțiune…

- Primul podcast cu și despre tineri din țara noastra este lansat de echipa „Constanța – Capitala Tineretului din Romania”. Producția audio este intitulata „Coffee Talks” și este gazduita de David Niculae – elev in clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Batran” din Constanța și vicepreședintele…

- Doua drumuri naționale, DN 75 și DN 76 din județul Bihor au fost blocate, marți dimineața, total sau parțial, din cauza copacilor doborați de vant pe carosabil. De asemnea, circulația feroviara a fost inchisa pe secția CF 915 Caransebeș – Reșița Sud, intre stațiile... The post Vantul puternic din ultimele…

- Sambata, 19 decembrie, de la ora 20.05, TVR 2 difuzeaza, in premiera filmul Louis van Beethoven, cea mai mare productie germana de film realizata in 2020, special pentru Anul Beethoven si implinirea a 250 de...

- Productia de miere a scazut foarte mult anul acesta si se asteapta cresteri de preturi in perioada urmatoare. Din cauza ploii din primavara, apicultorii au recoltat cu pana la 30% mai putina miere. 2020 a fost un an amar pentru producatorii de miere, cantitatile recoltate de albine scazand la cote minime.…

- Adio mașini diesel și pe benzina! Volkswagen urgenteaza producția unui automobil electric de masa, la un preț cuprins intre 20.000 și 25.000 de euro Constructorul auto german Volkswagen a decis sa urgenteze dezvoltarea unui mic automobil electric de masa, in avanpremiera unor norme mai dure de mediu,…