TEST: Cu ce nivel de stres închei anul 2020 A fost un an dificil pentru toata lumea. Cu toate acestea, unii oameni reușesc sa faca fața crizelor diferit fața de alții,se prabușesc pshic și cad intr-o mare stare de dezechilibru emoțional. Descoperiți-va nivelul de stres cu un test rapid și apoi va vom oferi cateva remedii pentru a combate... The post TEST: Cu ce nivel de stres inchei anul 2020 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul rus Habib Nurmagomedov, campionul la categoria usoara la arte martiale mixte (MMA) si care in octombrie si-a anuntat retragerea din activitatea competitionala, a lasat sa se inteleaga ca ar putea lua in calcul o revenire daca i se vor achita 100 de milioane de dolari, scvrie EFE. ''Daca…

- Pana pe 29 noiembrie 2020, Iulius Mall Suceava va așteapta cu oferte speciale. Descoperiți idei de cadouri și profitați de ofertele Black Friday X-MAS Edition. Dupa cum au spus reprezentanții Iulius Mall Suceava, pregatirile de Craciun și Black Friday au un lucru in comun: cumparaturile. ...

- Noul primar al Timișoarei Dominic Fritz cauta administrator public cu „rezistența la stres și o doza de umor”. Dominic Fritz anunța ca Timișoara merita cel mai bun city manager: un lider dinamic, eficient și integru, cu experiența semnificativa in managementul public și/sau privat. „Sunteți…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a parafrazat luni, in plenul Camerei, inceputul unei rugaciuni, pe care a adaptat-o politic, menționand apoi ca spera ca pe 6 decembrie, la finalul alegerilor parlamentare, ”vom avea in sfarșit un guvern legitim”. Sute de oameni au primit telefoane cu mesaje…

- Autoritatile sanitare japoneze au descoperit 164 de caini emaciati care traiau inghesuiti intr-o locuinta de dimensiuni mici, acesta fiind unul dintre cele mai grave cazuri de acest tip din tara, relateaza miercuri Reuters care citeaza un activist pentru drepturile animalelor. Animalele infestate cu…

- Patru cetațeni afgani au fost descoperiți in semiremorca unui tir pe autostrada A1 intre Deva și Nadlac. Inițial, polițiștii au crezut ca sunt hoți, fiind anunțați cu privire la un posibil furt dintr-un tir aflat intr-o parcare. Strainii au fost preluați de polițiștii de frontiera. Inspectoratul General…

- Politistii de frontiera din Timisoara au destructurat o grupare specializata in traficul de migranti, care racola cetateni straini de pe teritoriul Serbiei si ii sprijinea sa ajunga ilegal in state din Spatiul Schengen, ascunsi in autocamioane. 33 de turci au fost descoperiți intr-un camion, printre…

- Inotul in apa rece este foarte sanatos. In piscina, lac sau la mare, adesea in timpul iernii, este cel mai indicat, pentru ca acestea sint locurile in care apa are temperatura potrivita pentru o cura de sanatate. Chiar daca ți se pare cel puțin absurd și imposibil sa inoți iarna, specialiștii sugereaza…