Test Auto ZF: Ford EcoSport 1,0 140 CP ST Line. Partea a doua: Spaţiul Spatiul interior este important indiferent din segmentul din care face parte automobilul. Daca in cazul celor din segmentele superioare, precum clasa medie, mare, de lux si SUV-urile aferente acestora este usor inginerilor sa ofere mai mult spatiu, in clasa mica si compacta modul in care este configurat interiorul influenteaza mult locul pe care il au pasagerii, iar fiecare milimetru conteaza. EcoSport are o lungime de putin sub 4,1 metri lungime, o latime de 1,76 metri si o inaltime de 1,65 metri, iar ampatamentul masoara 2,52 metri. Spre comparatie cu Fiesta, EcoSport este cu 50… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Shinmoe din sudul Japoniei a erupt din nou vineri, dupa mai bine de o luna, aruncand in aer o coloana de fum si cenusa pana la 2.600 de metri inaltime, potrivit DPA, citat des Agerpres. Pentru moment, nu au fost ...

- Trei adulti si un copil de doi ani au fost raniti sambata, dupa ce masina in care se aflau a cazut in rau, la Timisul de Sus, in judetul Brasov. Diferenta de nivel dintre Drumul National 1 si rau este de aproximativ noua metri.

- AltgradAuto este importator de piese auto Ford. Prin aplicatia online Catalog.altgradauto.ro , oferim functii pentru cautarea de piese Ford, un design simplu, interfata prietenoasa pentru achizitionarea online de piese auto Ford ! Suntem specializati doar pe marca Ford, oferim acces la baza de…

- Organizatorii Asociatiei Studentesti „Amicus“ au fost audiati de politisti si ar putea fi acuzati de vatamare corporala in cazul baiatului de 10 ani care a cazut de la 8 metri inaltime, dupa ce s-a rupt tiroliana cu el. Traseul perisculos ar fi fost montat ilegal, fara sa obtina acordul vreunei institutii.

- Un baietel in varsta de 10 ani a cazut pe data de 13 mai de la opt metri inaltime, dupa ce s-a rupt tiroliana cu el, apoi a ajuns la spital cu piciorul rupt, entorsa la o mana si vanatai pe tot corpul. Tatal copilului a povestit cu lacrimi in ochi ca s-a rupt coarda care face legatura intre harnasamentul…

- Demonstratie de curaj in satul Gura Bicului, Anenii Noi. Acolo s-a dat start sezonului de Bungee Jumping, cel mai spectaculos tip de sport de la noi din tara. Zeci de curajosi si pasionati de senzatii tari au sarit in gol de la 30 de metri inaltime.

- In timp ce toata suflarea Barladului aștepta ca, in aceste zile, adica la opt luni și jumatate de la declanșarea procedurii de licitație, sa afle numele firmelor care vor proiecta și executa varianta de ocolire, s-a inregistrat o noua contestație. Așa se face ca termenul limita a fost mutat pe 29 noiembrie,…

- Parfumat, într-o gama relativ variata de culori, usor de întretinut, dar si usor de plantat, liliacul este un arbust pe care sa ti-l doresti în gradina. Liliacul este un arbust care nu doar înfrumuseteaza, dar si ofera un parfum extraordinar gradinii tale. Nu…