TEST! Alexandru Rafila a dezvăluit ce vaccin preferă, Pfizer, Moderna sau AstraZeneca Medicul Alexandru Rafila a fost intrebat la Digi24 care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, daca ar avea aceasta opțiune. Rafila a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana ca el, care a trecut deja prin infectarea cu Covid-19. Celebrul TEODOSIE, noi declarații INCREDIBILE despre VACCIN și MASCA! VIDEO “Aș alege vaccinul AstraZeneca, deși momentan nu ma incadrez in categoria de varsta recomandata in Romania, sub 55 de ani, dar cred ca acest lucru se poate schimba pana in martie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

