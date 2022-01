Gelu Duminică s-a infectat cu coronavirus, dar a crezut că este o simplă răceală

Sociologul Gelu Duminică s-a infectat cu SARS-CoV-2. Acesta este vaccinat cu toate cele trei doze și are o formă ușoară. „Acum 2 zile am avut putțnă durere în gât. Am stat cu geamul deschis, mi-am zis. Seara, am avut și ceva temperatura… [citeste mai departe]