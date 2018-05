Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar putea fi inscris cu succes la 100 de metri garduri. Aflat in campania "Alege oaia", Daea a plecat prin tara pentru a sta de vorba cu fermierii. Si cum in zona erau ingradite si cateva mioare, printr-o miscare fulger, Daea (69 ani) a fost in mijlocul lor. Cei care-l…

- Cavalerii de Malta, membri ai unui ordin catolic vechi de aproape 1.000 de ani - care a intrat anul trecut intr-un conflict deschis cu papa Francisc - s-au reunit miercuri pentru a-si alege un nou lider, informeaza Reuters. Acest ordin religios, a carui denumire oficiala este Ordinul Suveran…

- In astrologie, se pare ca dragostea pentru animale apare firesc, scrie divahair.ro. Totuși, se pare ca mai multe zodii prefera pisicile in detrimentul barbaților. Ești curioasa despre cine este vorba și de ce se intampla acest lucru? Afla mai jos! Citeste si HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU 23-29…

- HOROSCOP BERBEC Iubirea te transforma, te face mai bun, te stimuleaza sa evoluezi in permanenta pentru a ajunge la perfectiune. Altfel te comporti cu jumatatea ta cand stii ca te iubeste asa cum esti, si vrei sa te descopere si mai mult, si mai profund, si din alte puncte de vedere. Azi…

- Microintreprinderile care au un capital social minim de 45.000 lei si cel putin doi salariati vor putea opta pentru plata impozitului pe profit, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor Publice, scrie Agerpres.

- Pina in 2019, angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) s-ar putea alege cu apartamente de serviciu, informeaza Noi.md. Potrivit reprezentantilor IGSU, la 5 aprilie, de Ziua Salvatorului, va fi pusa prima piatra de temelie pentru apartamentele de serviciu, pe strada Gheorghe…

- Este cunoscut faptul ca la menopauza femeile au de a face cu diferite stari fizice și emoționale, ce adesea sunt foarte greu de controlat. Unul dintre aspectele ce trebuie gestionat cu mare precizie fiind starea de oboseala care atrage dupa sine și alte simptome. Pentru a te bucura timp indelungat…

- Astazi meteorologii prognozeaza ninsori pe întreg teritoriul țarii. La nordul republicii termometrele vor indica -12..-15°C noaptea și -8..-11°C ziua, în centru minimele vor fi de -11..-14°C și maximele – de -7..-10°C. În sudul țarii mercurul…