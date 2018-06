Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 48 de ore, pe raza judetului Dambovita s-au produs trei accidente de circulatie, soldate cu vatamarea corporala usoara a trei persoane. Din verificari a reiesit ca un eveniment s-a produs ca urmare a neasigurarii la schimbarea directiei de deplasare si unul pe fondul depasirii neregulamentare.…

- Deputatul PMP Valeriu Steriu a anuntat, pe Facebook, ca pleaca de langa Traian Basescu si revine in PSD, partid pe care l-a parasit in anul 2009 pentru UNPR. Steriu le-a transmis parlamentarilor PMP proveniti din UNPR ca sunt liberi sa inceapa un nou drum politic. Anuntul lui Steriu vine in contextul…

- Un copil este cel mai important element al unei familii, care une"te doi parteneri de via:E pentru totdeauna. TotodatE, este "i o responsabilitate uria"E pe care :i-o asumi atunci cand vine momentul potrivit.

- De cele mai multe ori, este suficient sE aruncEm o privire in farfuria cuiva, pentru a ne da seama cat de sEnEtos este corpul sEu. Testul acesta te va ajuta sE in:elegi mai bine ce se intamplE in organismul tEu, atunci cand mEnanci diverse lucruri.

- APIVITA a introdus pentru prima data conceptul de maști monodoza Express la nivel mondial in 2000 și de atunci a fost una dintre cele mai iubite categorii de produse ale companiei. In 2018, APIVITA reintroduce gama EXPRESS BEAUTY, ce conține exfoliante și maști pentru ten și par, inspirate din bogația…

- Pun pariu ca și tu ai fost la coafor, ai cerut sa ți se taie un pic varfurile și rezultatul nu a fost cel dorit. De foarte multe ori, se intampla ca acel “un pic” sa se transforme in “mai mult”. Nu trebuie sa intri in panica. Noi iți oferim soluții pentru a remedia situația, cu maști pentru creșterea…

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- Odata cu creșterea temperaturilor și a umiditații aerului, pielea iși restabilește echilibrul natural și nu mai are nevoie de o hidratare intensa. Nu este singura schimbare pe care primavara o aduce in rutina de ingrijire: este timpul pentru detoxifierea pielii și o mai buna protecție impotriva soarelui.…