Tesla vrea să înceapă producția în masă a Cybertruck-ului, la finalul anului 2023 Producția ar urma sa inceapa la doi ani dupa ce termenul inițial pentru mult așteptata camioneta, anunțata de directorul executiv al Tesla, Elon Musk, in 2019, au declarat pentru Reuters doua persoane care cunosc planurile. Tesla a declarat luna trecuta ca lucreaza la pregatirea fabricii sale din Austin, Texas, pentru a construi noul model, iar „producția timpurie” urmeaza sa inceapa la mijlocul anului 2023. „Suntem pe ultima suta de metri pentru Cybertruck”, a spus Musk intr-o conferința. O lansare treptata, in a doua jumatate a anului viitor, a camionului electric cu unghiuri ascuțite, ar insemna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

