Tesla vine în România și face angajări Gigantul american Tesla se pregateste sa isi deschida in curand un centru in Romania si deja este in cautare de angajati, relateaza Adevarul. „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti”, arata compania in primul dintr-o serie de anunturi […] The post Tesla vine in Romania și face angajari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

