Stiri pe aceeasi tema

- Prima fabrica Tesla din Europa va fi construita langa Berlin, a dezvaluit Elon Musk pe Twitter. Uzina va produce baterii, trenuri de rulare și mașini, incepand cu crossover-ul compact al firmei americane bazat pe sedanul Model 3 Aceasta este a patra gigafabrica a Tesla, dupa cele din Nevada, New York…

- Proprietarul Dacia construiește un rival pentru Tesla. Ce mașina pregatește Constructorul auto francez Renault vrea sa tina pasul cu rivalii in incercarea de a profita de cresterea cererii pentru automobile electrice in Europa, prin lansarea de noi modele, scrie Bloomberg. Proprietarul Dacia se gândeşte…

- Germania poate contracara o posibila criza economica injectand "multe, multe miliarde de euro" in economie, a afirmat marti ministrul de Finante, Olaf Scholz, semnaland disponibilitatea sa pentru un pachet masiv de stimulare in cazul unei recesiuni, transmit DPA si Reuters. Adresandu-se parlamentarilor…