Tesla va începe în 30 decembrie livrările primelor unități Model 3 produse în China: ... Tesla a inceput in 7 ianuarie construcția unei uzine auto la Shanghai, care a fost finalizata in toamna acestui an și care a devenit in același timp și prima fabrica de mașini din China deținuta integral de un constructor strain. Ulterior, in luna octombrie, constructorul american a inceput producția lui Model 3 la noua uzina, iar acum oficialii marcii au anunțat ca primele 15 unitați vor fi livrate clienților in 30 decembrie. Cu... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a inceput in 7 ianuarie construcția unei uzine auto la Shanghai, care a fost finalizata in toamna acestui an și care a devenit in același timp și prima fabrica de mașini din China deținuta integral de un constructor strain. Ulterior, in luna octombrie, constructorul american a inceput producția…

- Tesla a incheiat un acord cu bancile din China pentru o facilitate de creditare de pana la noua miliarde de yuani (1,29 miliarde de dolari) si un imprumut reinnoibil de pana la 2,25 miliarde de yuani, ambele pentru noua unitate din Shanghai, numita...

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a obtinut o facilitate de creditare din partea unor banci din China de pana la 9 miliarde de yuani (1,29 miliarde dolari), potrivit documentelor depuse de la autoritatea de reglementare bursiera din Statele Unite, transmite Reuters.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla analizeaza posibilitatea reducerii cu 20% a pretului sedanului Model 3 produs in China, incepand din 2020, in ideea de a atrage mai multi cumparatori, in contextul in care cea mai mare piata mondiala pentru autovehiculele

- Potrivit surselor, Tesla vrea sa reduca pretul automobilelor Model 3 prin utilizarea mai multor componente produse in China, ceea ce ii va permite companiei americane sa importe mai putine componente si deci sa evite plata unor tarife vamale. Sursele au adaugat ca, cel mai probabil, preturile pentru…

- Tesla investește o suma record in fabrica din Germania. Numarul de angajați va ajunge la 8.000 de persoane Constructorul american de automobile electrice Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro in prima sa uzina din Europa. Potrivit unor surse citate de DPA, fabrica urmează…

- Livrarile totale s-au situat la nivelul record de 97.000 de vehicule in perioada iulie-septembrie 2019, in timp ce analistii se asteptau la 97.477 unitati, conform datelor Refinitiv. Din totalul vehiculelor livrate de Tesla, 79.600 de automobile au fost Model 3, in timp ce analistii se asteptau la…

- Elon Musk si-a anuntat angajatii ca Tesla este pe punctul de a livra pentru prima oara in istorie 100.000 de unitati intr-un interval de 3 luni. In plus, productia lui Model 3 in China va incepe in 14 octombrie.