- Totodata, acesta a vorbit si despre importanta uriasa pe care o are agricultura in aceste vremuri in care oamenirea este grav afectata de pandemia de coronavirus. Prințul de Wales a dezvaluit ca se menține vesel pe durata restricțiilor cu ajutorul videoclipurilor virale, situație despre care considera…

- Printul mostenitor Charles al Marii Britanii a iesit din autoizolare, dupa ce, saptamana trecuta, a fost diagnosticat cu COVID-19 Pana luni, in Marea Britanie au fost inregistrate peste 1.200 de decese provocate de noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Printul mostenitor Charles al Marii Britanii…

- Fitch a redus ratingul Regatului Unit al Marii Britanii la AA - de la AA, citând impactul bugetar al pandemiei coronavirusului și continuarea incertitudinii privind Brexit, scrie Financiat Times. Agenția de rating a estimat ca producția Marii Britanii va scadea cu aproape 4% în acest an…

- Boris Johnson coboara obloanele Marii Britanii începând de luni seara, anunțândt închiderea tuturor „magazinelor neesențiale”, spunându-le oamenilor sa ramâna acasa și avertizând ca poliția va aplica masuri dure pentru a opri raspândirea…

- Documentele facute publice vineri arata ca oamenii de știința au convenit ca singura perspectiva realista de a controla virusul și de a preveni suprasolicitarea secțiilor de terapie intensiva ar fi sa inceapa cu o politica alternativa de reguli mai puțin stricte privind distanțarea sociala. Joi,…

- Toti cei patru elevi asteapta acum rezultatul testelor pentru Covid-19, insa panica este mare si printre membrii familiei regale britanice, la Thomas's Battersea School invatand Printul George si Printesa Charlotte, copiii printului mostenitor Williams si al Ducesei Kate si stranepotii Reginei Elisabeta…

- Furtuna Dennis a afectat duminica Marea Britanie, provocand moartea unui barbat care a cazut in raul Tawe din Tara Galilor, plasata sub alerta rosie, in timp ce sute de avioane au ramas la sol, informeaza AFP potrivit Agerpres. In Franta, circa 45.000 de locuinte au ramas fara electricitate duminica…

- ORA DE VARA 2020. Irlanda de Nord va pastra unele reguli ale Uniunii Europene, pentru a permite libera circulație cu Irlanda, conform acordului prin care s-a facut Brexitul. Printre aceste reguli - va trebui sa pastreze ora Uniunii Europene, care nu se va mai schimba primavara și toamna, potrivit…