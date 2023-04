Tesla va construi o fabrică în Shanghai pentru a fabrica sistemul său de stocare a energiei Megapack Producatorul auto al miliardarului Elon Musk va deschide uzina in al treilea trimestru din acest an si va incepe productia in al doilea trimestru al anului 2024, a informat Xinhua, la o ceremonie de semnare a unui acord in acest sens la Shanghai. Completand o uriasa fabrica auto existenta din Shanghai, care produce vehicule electrice, noua fabrica va produce initial 10.000 de unitati de Megapack pe an, echivalent cu aproximativ 40 de gigawati ora de stocare a energiei, care vor fi vandute la nivel global, a spus Xinhua. Odata cu noua fabrica din Shanghai, Tesla va profita de lantul de aprovizionare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

