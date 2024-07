Stiri pe aceeasi tema

- BMW a raportat cel mai solid nivel al vanzarilor in randul principalilor producatori germani de masini premium, si a fost singurul brand care si-a majorat semnificativ livrarile de vehicule electrice (EV), in conditiile in care Mercedes-Benz si Porsche au fost afectate de cererea slaba, transmite Reuters.…

- Cel mai mare producator de mașini electrice din China, BYD, va construi o fabrica in Turcia. Conform ințelegerii, investiția va fi de un miliard de dolari. BYD este principalul rival al companiei Tesla, iar noua fabrica va putea sa produca pana la 150.000 de vehicule pe an, ceea ce va schimba inclusiv…

- Daca unele țari au redus subvențiile acordate pentru achiziția de mașini cu zero emisii, vezi cazul Romaniei, altele le-au eliminat cu totul. Germania este cel mai bun exemplu, iar aceasta decizie a avut un impact major. Vanzarile de mașini electrice au scazut cu 16.4% in intervalul ianuarie-iunie 2024.…

- Uniunea Europeana impune tarife vamale pentru mașinile electrice importate din China. Trei producatori le vor plati din 4 iulie, „in cazul in care discuțiile cu autoritațile chineze nu vor duce la o soluție eficienta”.

- Cererea de mașini cu zero emisii a scazut semnificativ in ultima perioada. Nu doar in unele țari ci la nivel global. Acest lucru se datoreaza, in mare parte, reducerii sau chiar eliminarii subvențiilor acordate pentru achiziția de mașini noi electrice. Germania se afla in a doua tabara, tocmai de aceea…

- Ritmul schimbarilor inregistrate de sectorul auto este fara precedent, vehiculele moderne devenind tot mai computerizate, ceea ce transforma componentele software in elemente esențiale pentru automobile, insa piața auto a avut de-a face cu un inceput de an dificil, arata Radu Puiu, analist financiar…

- Piața mașinilor electrice stagneaza. Potrivit unui sondaj YouGov, mai mult de jumatate dintre germani regreta ca și-au cumparat sau inchiriat o mașina electrica. Citește și: Inmatriculare auto online pentru soferii romani. Proiectul a fost adoptat Creșterea prețurilor la energie electrica este in primul…

- Vanzarile BMW de mașini electrice full au depașit cu mult rivalii precum Tesla și Volkswagen, care se confrunta cu o cerere in scadere sesizabila, informeaza Bloomberg. Livrarile modelelor electrice cum ar fi BMW i4, iX1 și i7 au crescut cu 41% in primele 3 luni ale anului, comparativ cu primul trimestru…