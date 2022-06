Tesla și-a spionat angajații pe Facebook, pentru că vroiau să își facă sindicat Tesla ar fi platit o firma de consultanta pentru a monitoriza interactiunile angajatilor pe Facebook, deoarece unii dintre aceștia voiau sa iși faca sindicat, conform CNN. Jurnaliștii au identificat facturi și documente ale firmei MWW PR, care a monitorizat discutiile angajatilor de pe platforma de socializare, intr-un grup de Facebook al angajatilor Tesla din 2017 […] The post Tesla și-a spionat angajații pe Facebook, pentru ca vroiau sa iși faca sindicat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

