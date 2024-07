Tesla se prabuseste din nou pe bursa. Actiunile companiei au scazut miercuri cu peste 11% dupa ce marjele de profit au dezamagit investitorii. Producatorul de masini electrice a raportat o marja de profit care a coborat la minimul ultimilor 5 ani, rezultatele financiare fiind sub nivelul estimat pentru al 4-lea trimestru consecutiv. Inainte de deschiderea […] The post Tesla se prabuseste din nou pe bursa. Marjele de profit dezamagesc investitorii, cotatiile au scazut cu 11% appeared first on Puterea.ro .